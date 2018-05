LIVE: Stewards onderzoeken actie van Verstappen in derde training

In de eerste twee trainingen liet vooral Mercedes zien snel te zijn op dit circuit. Bottas was de snelste in de eerste sessie en Hamiton in de tweede. Teamgenoot van Max Verstappen Daniel Ricciardo parkeerde zijn bolide in de eerste training gisteren in de bandenstapel, maar was tweede in de tweede training. Ook bij de Bulls zit het dus met de snelheid wel goed.