LIVE | Zo vieren de sterren kerst: Messi met gezin onder de kerstboom

Bij Roger Schmidt brandt het vuur altijd voor de volgende wedstrijd: ‘Ik zou als speler liever nooit gestopt zijn’

Roger Schmidt voelt zich na een halfjaar als trainer van PSV thuis in Eindhoven. ,,Mentaal en tactisch wil ik altijd topteams hebben, met spelers die in trainingen of wedstrijden alles willen winnen."