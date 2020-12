LIVE | Zonneveld uitgeschakeld als eerste Nederlander op het WK Darts

Volg hier de middagsessie van de tweede dag van het WK darts. daarin komt straks de eerste Nederlander Niels Zonneveld in actie. Hij speelt als derde en neemt het op tegen de Ier William O’Connor.



Live (best of 5):

Chris Dobey – Jeff Smith (2e ronde): 0-0



Uitslagen

Ryan Joyce – Karel Sedlacek 3-2

Ross Smith – David Evans 3-0

William O’Connor – Niels Zonneveld 3-0