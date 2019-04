LIVE | Zware val Niki Terpstra, einde koers voor Nederlander

Letschert door het stof na uitbar­sting in de rust: ‘Ik ga hulp zoeken’

13:20 Timo Letschert heeft zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag in de rust van het duel tussen FC Utrecht en ADO Den Haag (5-0). De verdediger liet zich in de kleedkamer gaan en werd prompt gewisseld door trainer Dick Advocaat. ,,Ik besef dat mijn gedrag ontoelaatbaar was en ga hulp zoeken om herhaling te voorkomen.”