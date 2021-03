Liverpool dankzij Salah en Mané immuun voor vormcrisis in Champions League

Georginio Wijnaldum leidde de eerste mogelijkheid voor de Engelse kampioen in, maar hij kon via Thiago de geheel vrijstaande Salah net niet bereiken. Een kopbal van Diogo Jota werd gekeerd door doelman Péter Gulácsi, de Hongaar die ooit nog even bij Liverpool onder de lat stond. Jota schoot voor bijna open doel ook nog in het zijnet.

Aan de andere kant kregen de Duitsers de ruimte. Dat leidde tot gevaar, ook al omdat het bij het vooral achterin door blessures geteisterde Liverpool niet altijd potdicht zit. Zo had Dani Olmo kunnen scoren, maar nu greep keeper Alisson goed in. Ook na de hervatting was Liverpool wat meer in de aanval, wat leidde tot kansen voor Jota en Salah. In de 65ste minuut echter, kort nadat Justin Kluivert was ingevallen bij de Duitsers, kopte voormalig FC Groningen-spits Alexander Sørloth namens Leipzig op de lat.

Voor Liverpool is het voor het eerst in lange tijd dat weer eens een thuiswedstrijd wordt gewonnen, al moest het daarvoor dus wel uitwijken naar de Puskás Aréna in Boedapest. Op Anfield verloor de huidige nummer acht van de Premier League al zes wedstrijden op rij. Daardoor lijkt het winnen van de Champions League noodzakelijk om ook volgend seizoen aan het belangrijkste Europese clubtoernooi mee te mogen doen.

,,Dat we hebben gewonnen én de volgende ronde hebben bereikt is voor ons geweldig”, zei Salah na afloop. ,,We hebben in de Premier League een flink aantal opeenvolgende nederlagen geleden. Iedereen weet dat we niet in de beste vorm zijn. Maar we willen er voor vechten om zowel in de Champions League als in de Premier League er nog het beste uit te halen.”