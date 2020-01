Liverpool en Barça grijpen mis bij Duits toptalent, keert Hansson terug bij RKC?

Emil Hansson keert mogelijk terug in Nederland. De aanvaller, die vorig seizoen aan RKC was verhuurd, verruilde Feyenoord in de zomer van 2019 voor Hannover 96 in de Tweede Bundesliga. Volgens Bild keert de Zweed nu terug naar Waalwijk. Hansson kwam vier keer uit voor de hoofdmacht van Feyenoord. Vorig seizoen werd de Zweed verhuurd aan RKC Waalwijk, waar hij een groot aandeel had in de verrassende promotie naar de eredivisie.