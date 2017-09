Liverpool kan ook in Moskou niet winnen

De Russen kwamen in de 23ste minuut op voorsprong door een fraaie vrije trap van Fernando. Vlak daarna dacht Sadio Mané dat hij Liverpool op gelijke hoogte had gebracht, maar de aanvaller stond buitenspel. Even later tekende Philippe Coutinho toch voor de 1-1. Het team van Jürgen Klopp kreeg daarna behoorlijk wat kansen. Ook in blessuretijd was het bijna raak, maar met een knappe reflex hield doelman Selikhov de inzet van Mohamed Salah uit het doel.