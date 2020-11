Liverpool kan zichzelf én Ajax groot plezier doen met zege op Atalanta

Richard Bruns keert terug in bestuur Heracles

23 november ALMELO – Richard Bruns keert terug in het bestuur van Heracles Almelo. De Wierdenaar kwam eerder dit jaar in opspraak toen hij door zijn werkgever Keolis werd geschorst vanwege een fraudeonderzoek bij de streekvervoerder, waarop hij ook zijn bestuursfunctie bij Heracles neerlegde. Inmiddels is duidelijk geworden dat Bruns niets met de fraudezaak te maken had.