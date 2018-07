Liverpool maakt Alisson duurste keeper ooit, AS Roma denkt aan Cillessen

We hadden al Gianluigi Buffon naar PSG, maar dat is vrijwel zeker niet de enige grote keeperstransfer deze zomer. Sterker nog: de keeperscarrousel is volop aan het draaien. Want gaat Alisson naar Chelsea, of toch naar Liverpool? En als Alisson naar Londen trekt, kan Thibaut Courtois dan als verwacht eindelijk gewoon naar Real Madrid. En wat moet Keylor Navas dan?



Kiest Alisson echter voor Liverpool, wat is de toekomst dan van Loris Karius en Simon Mignolet op Anfield? En op wie richt Chelsea dan zijn pijlen? Kasper Schmeichel? Of haalt het dan Petr Cech weer terug van Arsenal, zoals Engelse media vanmorgen suggereren. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Jasper Cillessen. Wat gaat hij doen? Naar AS Roma, als vervanger van Alisson, zoals Voetbal International vandaag meldt? De Romeinen hebben de pijlen voorlopig gericht op Robin Olsen, die namens Zweden een ijzersterk WK keepte. En wat wordt het besluit van PSV'er Jeroen Zoet? Kortom, het is bal onder de lat.