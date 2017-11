Liverpool maakt geen fout, Sevilla klopt Spartak

Tegen de nummer laatst kwam Liverpool pas kort na de hervatting op voorsprong. De Egyptenaar Mohamed Salah scoorde uit een voorzet van Trent Alexander-Arnold. Een paar minuten later miste James Milner een aardige kans op de 2-0. Milner zag zijn inzet van elf meter via de hand van doelman Jasmin Handanovic en de paal buiten het doel blijven.



Even later maakte Emre Can wel de 2-0, na een combinatie met Milner. Daniël Sturridge zorgde voor nummer drie. Bij Liverpool viel Georginio Wijnaldum al na een kwartier geblesseerd uit, naar het zich laat aanzien met een pijnlijke voet.