Liverpool maakt van Virgil van Dijk duurste Nederlandse speler aller tijden

Van Dijk, die in Liverpool met rugnummer 4 zal spelen, gaat dan in de boeken als de duurste verdediger ooit. Tot nu toe was Benjamin Mendy met 58 miljoen euro de duurste. Mendy verruilde afgelopen zomer AS Monaco voor Manchester City.



Van Dijk wordt ook de Nederlander voor wie het meeste geld is neergeteld. Tot nu toe is Marc Overmars de duurste Nederlandse voetballer. Barcelona legde in 2000 40 miljoen euro neer voor de toenmalige Arsenal-aanvaller.



Liverpool was afgelopen zomer ook met Van Dijk bezig, maar Southampton diende een klacht in omdat de Reds de Nederlander onrechtmatig hadden benaderd. De transfer liep toen stuk. Van Dijk werd vanwege de transfergeruchten aan het begin van het seizoen buiten de selectie gelaten. De laatste drie duels zit hij vanwege de winterse transferperiode op de tribune.



Van Dijk komt uit de jeugd van Willem II en debuteerde in 2011 in de eredivisie voor FC Groningen. In 2013 werd hij overgenomen door Celtic dat hem twee jaar later doorverkocht aan Southampton.