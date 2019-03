Liverpool mist middenvelder Keïta in return bij Bayern München

Liverpool moet het morgenavond in de return in de achtste finales van de Champions League tegen Bayern München doen zonder Naby Keïta. De 24-jarige middenvelder uit Guinee, vorig jaar voor 50 miljoen euro overgekomen van de Duitse club RB Leipzig, kampt met een lichte blessure. Keïta fungeerde zaterdag als invaller in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Burnley (4-2).