Liverpool-schlemiel Karius slaat de finale dit keer over

De 26-jarige Karius was vorig jaar in Kiev de schlemiel van Liverpool toen hij met twee kapitale blunders in de Champions Leaguefinale tegen Real Madrid de 3-1 nederlaag inleidde. Bij de 1-0 van Karim Benzema en de 3-1 van Gareth Bale ging hij opzichtig in de fout. Het was zijn laatste wedstrijd voor de Reds, die de Braziliaan Alisson Becker als vervanger haalden. Karius is dit seizoen eerste keus bij het Tukrse Besiktas.