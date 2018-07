Liverpool-spelers oog in oog met 007, Paumen verliefd op Schiermonnikoog

Uitwaaien op Schiermonnikoog

Klavan ontmoet James Bond

Ragnar Klavan is met Liverpool op trainingskamp in de Verenigde Staten en speelde daar vannacht het duel met Manchester City. Liverpool won 2-1. Klavan viel in de rust in en maakte blijkbaar zo'n goede indruk dat James Bond (Daniel Craig) inclusief Liverpool-petje met de Est op de foto wilde.



Klavan was overigens niet de enige speler met wie 007 een kiekje maakte, zo is te zien op het Instagram-account van Liverpool.