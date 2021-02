Liverpool verhuurt Van den Berg (19) aan Preston North End

De transfer van Van den Berg, altijd nog maar 19 jaar oud, maakt deel uit van een ruildeal met Preston North End. Liverpool, waar de Nederlandse internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum onder contract staan, neemt centrumverdediger Ben Davies (25) over van de club uit Preston.



Van den Berg, die in de jeugd speelde van CSV’28 en in 2018 de overstap naar PEC maakte, kwam sinds zijn komst naar Anfield in 2019 tot vier optredens in het eerste van Liverpool, alle in bekercompetities.