Liverpool zonder Matip in Sevilla

'Mijn lichaam zei: dat doen we even niet'

20:47 Jorien ter Mors hoopt deze week weer gewoon op het ijs te staan, maar spannend was het de voorbije week even wel voor de olympische kampioene, die kampte met een rugblessure en daardoor de World Cup van Stavanger moest laten schieten. ,,Na twee keer krachttraining van de World Cup van Heerenveen zei mijn lichaam: dat doen we even niet.''