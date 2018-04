Liverpoolfan zwaar gewond bij rellen

REACTIES Ontlading bij Evrard: 'Heb denk ik nieuw record gevestigd'

8:11 HENGELO - Heel even was er vrees voor het derde puntenverlies op rij, maar FC Twente Vrouwen pakte dinsdag op de valreep drie punten tegen SC Heerenveen (2-1) en blijft zo in het spoor van koploper Ajax. De opluchting was na afloop bijzonder groot, zowel bij speelsters, staf als fans.