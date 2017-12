Lobato weg bij Lotto-Jumbo na misbruik slaapmiddelen

Door Thijs Zonneveld



De ploegleiding van Lotto-Jumbo wil strikt toezien op het medicijngebruik van de renners - ook de middelen die niet op de dopinglijst staan. Ze mogen geen medicijnen zonder medeweten van de dokter gebruiken en slaapmiddelen zijn slechts bij uitzondering toegestaan. Lobato (28) brak die regels deze week bij het trainingskamp van Lotto-Jumbo in Girona. Samen met Antwan Tolhoek (23) en Pascal Eenkhoorn (20) gebruikte hij verschillende slaapmiddelen zonder toestemming van de ploegleiding; Lobato zou degene zijn geweest die ze uitdeelde.



De combinatie en de hoeveelheid van de slaapmiddelen zorgde ervoor dat het drietal zichzelf niet meer in de hand had. Ze schuimden – half bij bewustzijn – de gangen van het hotel af en vielen daarna zo diep in slaap dat de ploegleiding ze naar het ziekenhuis liet vervoeren voor een medische check-up. Vooral Eenkhoorn, nota bene nog niet eens officieel in dienst van Lotto-Jumbo, was ver heen.



Het slaapmiddelenincident leidde tot woede en verontwaardiging bij zowel de ploegleiding als de andere renners. Afgelopen woensdag bracht het team zelf al naar buiten dat de drie renners naar huis zijn gestuurd en dat er disciplinaire maatregelen zouden volgen. Voor Lobato houdt dat in dat hij zijn laatste wedstrijd voor Lotto-Jumbo heeft gereden.