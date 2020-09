Locatie WK wielrennen bekend: start en finish op F1-parcours van Imola

Nu krijgt Imola dus de organisatie in handen. In 2013 organiseerde Italië voor het laatst het wereldkampioenschap wielrennen; toen greep Rui Costa in Firenze de regenboogtrui. Er is dit jaar ook nog een Grand Prix in de Formule 1 op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, maar die staat pas gepland voor zondag 1 november. Het circuit, dat naast de F1 ook wordt gebruikt voor motorraces, is 4909 meter lang. De komende twee weekenden zijn er in de Formule 1 eerst races in Monza en Toscane.



Het WK wielrennen wordt gehouden van 24 tot en met 27 september, hetzelfde weekend als de oorspronkelijke planning was. De wedstrijden bij de junioren en beloftes worden geschrapt. Op de openingsdag staat de individuele tijdrit voor vrouwen op het programma, een dag later gevolgd door de tijdrit voor de mannen. Op zaterdag 26 september is de wegrace voor de vrouwen, de mannen strijden een dag later om de regenboogtrui.