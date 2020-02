Loetsenko juicht te vroeg en ziet Pogacar op Jebel Hafeet winnen

Adam Yates behoudt zijn rode leiderstrui. De 27-jarige renner van Mitchelton-Scott kwam als derde over de streep en heeft een voorsprong van ruim een minuut op nummer twee Pogacar. Wilco Kelderman kwam als achtste over de streep. De renner van Sunweb bezet de zesde plek in het algemeen klassement.

Het was de tweede bergrit in de UAE Tour. De 162 kilometer lange rit eindigde met een beklimming van de Jebel Hafeet. De slotklim van 10,8 kilometer had een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6 procent. Yates en Pogacar reden samen de klim op, maar kregen in de vlakkere slotkilometer gezelschap van Loetsenko, David Gaudu en Ilnur Zakarin. Loetsenko kwam als eerste de laatste bocht door en dacht te gaan winnen, maar terwijl de Kazak zijn handen al in de lucht stak drukte Pogacar zijn wiel enkele centimeters eerder over de meet.