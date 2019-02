Loetsenko klopt Kristoff in Oman

FC Twente krijgt geen last van Ramselaar en Rigo

8:50 ENSCHEDE - De bank was goed bezet zaterdag bij PSV in de uitwedstrijd tegen Heerenveen. Daar zaten maar liefst 12 reserves en die mogen maandagavond allemaal niet in actie komen tegen FC Twente. Toen de wedstrijd was afgelopen kwamen die spelers nog wel in beeld toen ze nog wat arbeid in de vorm van wat loopwerk moesten verrichten. Anders zitten ze het hele weekend stil.