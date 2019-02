Loetsenko leider in Oman na tweede ritzege

Loetsenko, nationaal kampioen van zijn land, bleef in een sprint bergop een drietal renners net voor. De Spanjaard Jesús Herrada werd tweede, voor de Belg Greg Van Avermaet en de Portugees Rui Costa. De Noor Alexander Kristoff, begonnen aan de rit in de leiderstrui, viel weg uit de top van het klassement. Herrada staat nu tweede op 20 seconden. De Ronde van Oman gaat dinsdag verder met een rit over 129 kilometer met daarin vijf hellingen.

Loetsenko was vorig jaar ook al de beste in Oman. Zijn ploeg Astana beleeft buitengewoon goede dagen. De tweede ritzege van de Kazak was de zevende overwinning voor Astana binnen vier dagen. De Spanjaarden Pello Bilbao en Luis León Sánchez wonnen een rit in Murcia waar Sánchez ook eindwinnaar was. De eindklassementen in de Provence en in Colombia waren respectievelijk voor de Spanjaard Gorka Izagirre en de Colombiaan Miguel Ángel López.