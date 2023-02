Loodzware loting voor AZ: tweeluik met Lazio in achtste finales Conference League

Lazio bereikte gisteravond ten koste van CFR Cluj de achtste finales van de Conference League. In eigen land staan de Romeinen op de vijfde plaats, met slechts twee punten minder dan nummer drie en aartsrivaal AS Roma. In de poulefase van de Europa League eindigde Lazio als nummer drie. Lazio zat in een groep met Feyenoord, dat in Rome nog met 4-2 onderuit ging. Feyenoord won de return in De Kuip met 1-0.