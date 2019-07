Lookman terug naar RB Leipzig, Spurs mengt zich in strijd om Dybala

De transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Lookman keert terug bij RB Leipzig

Ademola Lookman maakt de overstap van Everton naar RB Leipzig. De 21-jarige aanvaller heeft overeenstemming bereikt over een vijfjarig contract. Technisch directeur Marcel Brands van Everton laat Lookman voor zo’n 20 miljoen euro vertrekken.



Lookman speelde in het seizoen 2017/2018 al op huurbasis voor Leipzig. Die uitleenbeurt was een succes: in elf Bundesligaduels maakte de rappe aanvaller vijf keer treffers en leverde hij vier assists. De jonge Engelsman is na Christopher Nkunku (Paris St. Germain), Hannes Wolf (RB Salzburg), Luan Candido (Palmeiras) en Ethan Ampadu (Chelsea) de vijfde aanwinst voor het nieuwe seizoen van RB Leipzig.

Volledig scherm Ademola Lookman in 2018 in het shirt van RB Leipzig. © BSR Agency

‘Paris Saint-Germain en Everton akkoord over Gueye’

De Parijzenaren versterkten de middenlinie deze zomer al met de Spanjaarden Ander Herrera (Manchester United) en Pablo Sarabia (Sevilla) en nu lijkt ook Idrissa Gueye op weg naar de Franse hoofdstad. De Senegalese controleur kwam de afgelopen drie seizoenen uit voor Everton. Technisch directeur Marcel Brands heeft volgens Sky Sports een akkoord gesloten met Paris Saint-Germain voor ruim 30 miljoen euro.



Afgelopen januari wees Everton een bod op Gueye van PSG van zo'n 28 miljoen euro nog af. De middenvelder sprak toen in L‘Equipe zijn teleurstelling daarover uit. ,,Het is een droom om voor PSG te spelen, maar helaas komt-ie niet uit. Ik wil graag in de Champions League spelen en ik ben daar ook klaar voor.”

Volledig scherm Idrissa Gueye schermt de bal af voor Mo Salah. © BSR Agency

Spurs neemt contact op met Juve voor Dybala

De afgelopen transferperiodes was het steevast rustig bij Tottenham Hotspur. Deze zomer zijn de Spurs echter weer actief. Voor Lyon-middenvelder Tanguy Ndombele (22) werd liefst 62 miljoen euro neergeteld. Daarnaast wordt de Champions League-finalist nog altijd in verband gebracht met Giovani Lo Celso van Real Betis. Volgens de London Evening Standard is ploeg uit Noord-Londen ook geïnteresseerd in een andere Argentijn: Paulo Dybala (25).



De aanvaller van Juventus was vorig seizoen niet altijd verzekerd van een basisplaats en lijkt te mogen vertrekken. Spurs-manager Mauricio Pochettino maakte twee jaar geleden al kenbaar een groot bewonderaar te zijn van zijn landgenoot. De waarde van Dybala wordt geschat op zo'n 90 miljoen euro. Spurs heeft contact opgenomen met Juventus. Ook Manchester United is nog in de race.

Volledig scherm Paulo Dybala. © AP