Lorena Wiebes over verslaafde broer: ‘Ik was op weg naar de top, hij naar het dal’

Door Lisette van der Geest



,,Ik denk wel: ieder huisje heeft zijn kruisje”, zegt Lorena Wiebes. De regerend Nederlands wielerkampioene en leidster van de wereldranglijst zit thuis in Mijdrecht, in een woonkamer waar haar sport zich niet moeilijk laat raden: drie race- en crossfietsen staan op een rijtje tussen eettafel en bank, een andere racefiets staat in een standaard op de route van voordeur naar tuindeur.