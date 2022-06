Lorena Wiebes wéér de sterkste in Women's Tour: ‘Gaan alles geven om er drie zeges van te maken’

Waterpolo: extra kans op behoud plek in tweede divisie lijkt niet aan De Mors besteed

De mannen van De Mors hebben een extra kans gekregen om de plek in de tweede divisie te behouden. Met ZVVS strijdt de Rijssense ploeg om het laatste overgebleven plekje in die tweede divisie. Na het eerste duel in Vlaardingen lijkt degradatie voor De Mors alsnog onvermijdelijk. ZVVS won met 18-8. Woensdag in de return in Rijssen.

7 juni