Lorentzen is Nederlanders in eigen huis opnieuw de baas

De Rus Pavel Koelizjnikov, die vorig weekeinde in Heerenveen de 1000 meter won in 1.07,97, meldde zich vandaag voor het hele weekeinde af met een liesblessure. Ook Koen Verweij, in Thialf zesde, ging niet van start op de 1000 meter. Hij trok zich terug vanwege buikklachten. Verweij hoopt morgen op de 1500 meter weer voluit te kunnen gaan.



Verbij eindigde in Heerenveen op de 1000 meter eveneens als tweede (1.08,12). ,,Het was geen perfecte race, het kan en moet nog sneller, maar voor nu ben ik zeer tevreden'', liet de kopman van Team Plantina bij de NOS weten. ,,We hebben net een trainingsweek achter de rug en dat voel je gewoon, zeker als je hier eerder op de middag ook nog een 500 meter hebt gereden.''