Los Angeles Rams verslaan Cincinnati Bengals in finale Super Bowl

Christian Eriksen als een held onthaald door fans van Brentford

Christian Eriksen is als een held onthaald bij zijn nieuwe club Brentford. De Deen kwam onder luid applaus en gejuich even het veld op voor aanvang van de Premier League-wedstrijd tegen Crystal Palace. Hij zag vervolgens Brentford in een saaie wedstrijd niet verder komen dan 0-0.

12 februari