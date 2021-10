Lothar Matthäus: ‘Slechte band met Weghorst kostte Van Bommel de kop’

ENSCHEDE - Volgens Duits recordinternational Lothar Matthäus is de slechte band met Wout Weghorst één van de voornaamste redenen dat Mark van Bommel is ontslagen bij Wolfsburg . Dat zegt Matthäus in een column voor de sportzender Sky.

„Mark raakte Wout Weghorst overduidelijk kwijt in Wolfsburg. Dit is misschien verrassend, omdat het landgenoten zijn en ze alleen al vanwege de taal een goede band zouden moeten hebben. Maar dat was overduidelijk niet het geval”, aldus Matthäus.

Voordat Weghorst werd uitgeschakeld door corona, was hij door Van Bommel naar de bank verwezen. De Twentse spits is al jaren topscorer van de club. Van Bommel werd zondag na dertien duels ontslagen door Wolfsburg. In alle Duitse media wordt als argument aangevoerd dat de oud-international zijn spelers niet meer bereikte. „Als een trainer zijn connectie met het team verliest, komt dat vaak doordat hij geen goede relatie meer heeft – of nooit heeft gehad – met een of meer invloedrijke spelers’, schrijft Matthäus, die wijst naar de Bayern München ontslagen Niko Kovac (nu trainer van AS Monaco).

„Niko Kovac raakte Thomas Müller kwijt in München en Mark raakte Wout Weghorst overduidelijk kwijt in Wolfsburg De problemen tussen de voormalige Bayern-ster en het team moeten wel serieus zijn geweest, er is geen andere uitleg voor de terugval in prestaties.”