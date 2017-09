Lotto-Soudal strikt broer van Belgisch kampioen Naesen

Tweemaal goud en zilver voor touwtrekkers Heure op EK in Southport

17:08 SOUTHPORT/BORCULO - Nationale teams, met touwtrekkers van het Borculose Heure in de gelederen, sleepten afgelopen weekeinde twee gouden medailles en een zilveren in de wacht bij de Europese kampioenschappen in het Engelse Southport.