LottoNL-Jumbo trekt Thomas Krol aan

Krol, die het voorbije seizoen zilver veroverde op de 1500 meter bij het NK afstanden. Dat leverde hem geen olympisch startbewijs op in Pyeongchang, omdat de KNSB besloot zijn geblesseerde teamgenoot Kai Verbij aan te wijzen voor de 1000 meter. Het contract voor Krol is saillant, omdat uithangbord, tweevoudig olympisch kampioen én 1500-meterspecialist Kjeld Nuis nog steeds geen nieuwe contract heeft.



Volgens coach Jac Orie past Krol perfect bij LottoNL-Jumbo. ,,Hij is een jongen die goed uit de voeten kan op het sprintwerk, maar ook sterk voor de dag kan komen op een 1500 meter’’, zegt Orie. ,,Daarom is hij bij ons uitstekend op zijn plek, met onze rappe sprinters maar ook sterke 1500 meter-schaatsers én allrounders. Thomas zal zich blijven focussen op de 1000 en 1500 meter en we gaan er alles aan doen om hem verder richting de wereldtop te krijgen.’’