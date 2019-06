Löwik wint Nederlandse titel in Dongen

Löwik had de afgelopen week al indruk gemaakt met zijn eindzege in het Wielerweekend Roden en in de tijdrit van Emmen was hij woensdag tweede voor onder anderen Dion Beukeboom en Nils Eekhoff. „Ik wist dat de vorm er was en had ook het scenario wel in mijn hoofd. Alleen kreeg ik eerst Knol mee. Die wilde ik kwijt, omdat ik dan beter mijn eigen tempo kon rijden. Ik wist dat de afstand - nog goed tien kilometer - moest lukken alleen. Als ik mijn wattages van Emmen zou halen, dan zouden ze het moeilijk krijgen mij terug te halen. Heel mooi om zo kampioen te worden. Als je dan bedenkt dat ik deze winter nog aan stoppen dacht… Ik blijk een laatbloeier te zijn. Hopelijk leiden mijn resultaten van de afgelopen week en deze trui ertoe dat ik een continentale ploeg vind.”