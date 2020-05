Lucas Moura-stats: avond van zijn leven geeft hem geen boost

Met drie doelpunten was Lucas Moura vandaag een jaar geleden de beul van Ajax in de halve finale van de Champions League. Het blijkt een zeldzame uitschieter van het eeuwige talent.

Ruud van Nistelrooy zei ooit dat het met scoren is als met een fles ketchup. ,,Soms doe je ontzettend je best en komt er niets uit, maar dan ineens gaat het vanzelf en heb je je bord vol liggen.”



Het is een bekende theorie. Vooral onder aanvallers, maar duidelijk is dat hij voor Lucas Moura (27) niet opgaat. Sinds zijn uitspatting in de Johan Cruijff Arena scoorde de Braziliaan nog zeven keer voor Tottenham Hotspur. Nu stond hij ook daarvoor niet bekend als killer, uit cijfers van Opta blijkt dat Moura sinds de bewuste avond zelfs minder scoort.

Sinds de late 2-3 overwinning op Ajax was de aanvaller van de Spurs in 41 duels nog 7 keer trefzeker. Het betekent dat hij eens in de 385 speelminuten dat hij op het veld stond het net wist te vinden. Daarvoor deed hij dat eens in de 264 minuten.

Drie keer in een wedstrijd scoren, lukte hem ook niet meer. Bij Spurs kreeg Moura het één keer eerder wel voor elkaar. In april 2019 tegen laagvlieger Huddersfield Town. Meerdere goals in één wedstrijd? Twee tegen Manchester United in 2018.

Uitzonderlijk

De avond in Amsterdam is voor Moura nog uitzonderlijker. Voor hemzelf, maar ook voor Ajax. Zo vaak maakt geen speler een hattrick tegen de kampioen van Nederland. De laatste voor Moura, was Lionel Messi in 2013. Nu staat de Argentijn bekend om zijn doeltreffendheid, van Moura kun je dat moeilijk zeggen.

Lucas Rodrigues Moura da Silva heeft toch al iets over zich heen hangen van een niet waargemaakte belofte, als de Robinho van zijn generatie. In eigen land was hij als tiener al een grote meneer. Samen met Neymar zou hij het Braziliaanse elftal gaan dragen, zo was lang de gedachte. Een miljoenentransfer in 2012 naar PSG voerde de verwachtingen op.

Alleen in plaats van beter, leek het in Parijs eerder minder te worden. Het eeuwige talent sneeuwde onder in de sterrenploeg. Zlatan Ibrahimovic en Neymar waren veel bepalender. Na vijf jaar en evenzoveel titels, vertrok Moura teleurgesteld naar Spurs. Te vaak zat hij op de bank. Ook in Londen is hij sinds januari 2018 geen zekerheidje, al speelde Moura vanwege blessures bij de andere aanvallers altijd veel. Dit seizoen miste hij zelden wat.

Toch heeft de acrobaat en snelheidsduivel uit São Paulo sinds zijn overstap naar Europa de stap naar wereldklasse nooit gezet. Op die ene avond na. In Amsterdam schoot hij bij drie van zijn vijf pogingen raak, steeds met links.

Nog een statistiek: sindsdien schoot Moura nog maar in één wedstrijd vijf keer. Tegen Newcastle United ging alleen geen bal van hem op doel. Het is eens te meer het bewijs dat de nummer 27 van Spurs vandaag een jaar geleden in Amsterdam de avond van zijn leven had.