Lucas Vázquez gewild door Engelse clubs, Martial als vervanger van Robben?

In het noordwesten van Spanje gaat Pablo Marí zijn steentje bijdragen aan de wederopstanding van het gedegradeerde Deportivo de la Coruña. De centrale verdediger was vorig seizoen de aanvoerder van NAC Breda en wordt dit jaar door Manchester City verhuurd aan Deportivo dat uitkomt in de Spaanse Segunda División.



Marí is na Jose Angeliño (PSV) de tweede speler van het half dozijn City-huurlingen van afgelopen seizoen die een nieuwe bestemming heeft gevonden. Deportivo is de derde club in drie jaar tijd waar de 24-jarige verdediger voor gaat spelen, eerder werd hij door City uitgeleend aan Girona en NAC. De Spanjaarden hebben ook een optie tot koop bedongen voor Marí die 32 wedstrijden speelde voor NAC en daarin drie keer scoorde.