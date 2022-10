Lucinda Brand denkt Europese titel niet te kunnen verdedigen na val: ‘Lijkt onmogelijk’

Brand is in Tabor om vandaag deel te nemen aan de derde wereldbekermanche van het seizoen, maar kwam zaterdag bij de verkenning van het parkoers ten val. Daarbij brak ze haar middenhandsbeentje en kan ze vanmiddag om 13.40 uur niet van start gaan. De renster van Baloise Trek Lions staat voor onbepaalde tijd aan de kant, maar laat zelf al weten dat het langer dan enkele weken gaat duren voordat ze weer terug in wedstrijdverband keert.

In Tabor vindt vanmiddag de derde wereldbekerwedstrijd plaats. Brand, derde in Waterloo en tweede in Fayetteville, zal haar achterstand in het klassement alleen maar verder zien oplopen. Ook de wereldbekercross in Maasmechelen van volgende week zal ze moeten missen, net als de Superprestigewedstrijd in Ruddervoorde en de iconische Koppenbergcross. Het EK staat voor 5 november gepland in Namen.