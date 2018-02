Lucinda Brand grijpt brons in Valkenburg

Met een derde plek - achter wereldkampioen Sanne Cant en Katie Compton- heeft Lucinda Brand revanche genomen op het WK van vorig jaar toen ze in de eindsprint geklopt werd en met een vierde plek net buiten het podium viel. Ook in Valkenburg leek het podium tot een ronde voor het einde uit zicht, maar in de slotronde wist Brand de Luxemburgse Christine Majerus bij te halen en achter zich te laten.



Brand was een week geleden nog geveld door een voedselvergiftiging maar dat deed volgens haar niets af aan haar kansen. Ze was er heilig van overtuigd dat haar goede vorm niet in één klap weg kon zijn. Tel daarbij op een jaar meer ervaring in de cross ten opzicht van het WK in Luxemburg, en zo geloofde Brand nog altijd in een podium plek. En terecht, zo bleek na drie kwartier modderrijden in Valkenburg.



Brand finishte uiteindelijk een half minuutje achter Cant die nog een jaar langer in de regenboogtrui rijden. Op het loodzware parkoers toonde de Belgische de meest complete veldrijdster te zijn van allemaal. Al in de eerste ronde liet Cant haar klasse zien. Niet alleen op de fiets, maar juist op de loei steile loopstrook halverwege het parkoers. In de twintig meter bergop dichtte ze in een keer het gat op de koploper.