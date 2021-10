Lucinda Brand klopt medevluchter Marianne Vos in wereldbeker veldrijden

In zware omstandigheden heeft Lucinda Brand de tweede wereldbeker veldrijden van het seizoen in het Amerikaanse Fayetteville op haar naam geschreven. De regerend wereldkampioene liet in aanhoudende regenval medevluchter Marianne Vos in de zesde en laatste ronde achter zich. Daarna reed ze overtuigend naar de overwinning.

Brand had een voorsprong van 9 seconden op nummer 2 Denise Betsema. De Amerikaanse Clara Honsinger eindigde als derde, op 16 seconden van de winnares. Vos kwam als vierde binnen met een achterstand van 26 seconden op Brand. Puck Pieterse finishte als vijfde, Annemarie Worst als achtste en Yara Kastelijn als negende.

Vos zegevierde afgelopen zondag in Waterloo (Iowa) bij de eerste wereldbekerwedstrijd, gevolgd door Brand en Betsema. Brand is nu de nieuwe leidster in het wereldbekerklassement.

In Fayetteville in de staat Arkansas is eind januari 2022 ook het WK veldrijden.

Brand en Vos gingen er samen al snel vandoor op het modderige parcours. In de derde ronde kwam Vos door een valpartij van Brand alleen aan kop. Even leek het erop dat Vos solo de winst zou veiligstellen, maar in de vierde ronde moest ze haar voorsprong prijsgeven. Gezamenlijk gingen de twee Nederlandse wereldtoppers de slotfase in. In de laatste ronde moest Vos haar landgenote echter laten gaan, waarna ook Betsema en Honsinger haar nog voorbijgingen.

Brand raakte na haar valpartij in de derde ronde, waardoor Vos zo’n 10 seconden voorsprong kon nemen, niet van slag. ,,Ik dacht: ik moet gewoon mijn eigen vaste ritme houden. En als ik dan sterker ben dan Vos, kom ik wel weer terug. Gelukkig lukte dat en toen moest ik ook nog van haar afkomen. Ik wist niet echt hoe, want het leek er niet op dat ze het moeilijker had dan ik. Maar ineens maakte ze een schuivertje in de afdaling en toen kon ik alleen vol doorgaan. Dit is een hartstikke goed begin van mij van het seizoen, met een tweede en eerste plaats”, sprak Brand bij Eurosport voldaan.

Hermans klasse apart

De Belgische veldrijder Quinten Hermans was bij de tweede wereldbeker van het seizoen in het Amerikaanse Fayetteville een klasse apart. Hij zegevierde na zeven ronden op het zware parcours met een voorsprong van 37 seconden op zijn landgenoot Eli Iserbyt. Voor Hermans was het zijn eerste wereldbekerzege in zijn loopbaan. Met Michael Vanthourenhout op de derde plaats zag het podium er opnieuw volledig Belgisch uit. Europees kampioen Iserbyt won afgelopen zondag de eerste wereldbekerwedstrijd. Hermans eindigde in Waterloo achter landgenoot Vanthourenhout als derde. Iserbyt behoudt de leiding in de wereldbeker.

In Fayetteville was Pim Ronhaar de beste Nederlander op de vijfde plaats, op ruim anderhalve minuut van de winnaar. Ryan Kamp (twaalfde), Lars van der Haar (veertiende) en Corné van Kessel (zestiende) vielen buiten de top 10.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel besloot het Amerikaanse uitstapje over te slaan. Hij neemt even rust na zijn seizoen op de weg. Ook de Belg Wout van Aert en de Brit Tom Pidcock zagen af van deelname aan het Amerikaanse drieluik, dat zondag wordt afgesloten in Iowa City. De wereldbeker gaat daarna verder in België.

