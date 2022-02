Lucinda Brand spoelt WK-kater weg in Krawatencross, podiumplek Van der Haar

Lucinda Brand heeft de voorlaatste manche in de X2O-Trofee gewonnen. In Lille was de veldrijdster die vorige week in Fayetteville nog haar meerdere moest erkennen in de afwezige Marianne Vos veruit de sterkste.

Voor Brand stond er meer dan alleen de dagwinst op het spel. De wereldkampioene van 2021 won al vijf van de zes wedstrijden in de X2O-Trofee, maar verdedigde slechts een voorsprong van 23 seconden op Denise Betsema. Laatstgenoemde, door ziekte niet aanwezig op het WK, is haar hoogvorm van de eerste crossweken echter al een tijd kwijt.



Brand reed in de beginfase samen met Ceylin del Carmen Alvarado weg en liet haar halfweg cross achter. Alvarado kreeg vervolgens in de strijd om de tweede plek gezelschap van Annemarie Worst, maar kon de winnares van de cross in Maldegem van zaterdag niet volgen. Na 46 minuten passeerde Brand als eerste de finish. Worst, ook afwezig in Fayetteville door een coronabesmetting, werd op bijna een minuut achterstand tweede. Alvarado maakte het Nederlandse podium compleet op bijna twee minuten achterstand. Betsema werd slechts zevende.

Volgende week in Brussel vindt de laatste wedstrijd uit de X2O-Trofee plaats. De eindwinst kan Brand bijna niet meer ontgaan; haar voorsprong op Betsema bedraagt 2.54 minuten.

Toon Aerts wint bij de mannen

Bij de mannen heeft Toon Aerts voor de eerste keer in zijn carrière de Krawatencross gewonnen. Van start tot finish stond er geen maat op de Belg, die vorige week nog als zesde eindigde op het WK. De mannen reden onder erbarmelijke omstandigheden. Eerst viel het met bakken uit de hemel, tegen het einde van de veldrit scheen toch plots nog de zon. Voor Aerts maakte het niet uit: hij maakte zich om niemand druk en won met overmacht de cross.



De strijd om de tweede plek was wel spannend. Niels Vandeputte en Michael Vanthourenhout waren in een felle strijd verwikkeld, maar het was uiteindelijk Vandeputte die beslag legde op plek twee. Door een fout van Vanthourenhout in de slotronde wisten Tom Meeusen en Lars van der Haar de aansluiting nog te maken. Het draaide op een sprint uit en daarin was Van der Haar nipt sneller dan Meeusen. ,,Ik had niet gedacht nog naar de derde plaats te sprinten, zeker niet nadat ik kort voor de finish nog uit mijn pedaal schoot. Maar ik zag dat Tom stilviel en kon hem met een jump nog net passeren”, aldus Van der Haar.

Aerts is door zijn overwinning niet meer te achterhalen in de X2O-Trofee. Hij kan het zich zelfs veroorloven om de wedstrijd van volgende week over te slaan.

Volledig scherm Meeusen en Van der Haar. © BELGA