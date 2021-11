Lucinda Brand wil vooral ‘waardige wereldkampioene’ zijn

Sparta doet dankzij drie kopgoals tegen Willem II weer helemaal mee in de eredivisie

Sparta is weer terug in de race om handhaving in de eredivisie. Die conclusie is gerechtvaardigd na de daverende 0-3 overwinning van de Spangenaren tegen Willem II. Grote man bij de Rotterdamse club? Bart Vriends. De centrumverdediger kopte zich zaterdagavond tot topscorer.

6 november