Lucinda Brand wint Baloise Ladies Tour: ‘Genieten en dan keihard aan de bak voor de Tour’

Lucinda Brand (34) uit Dordrecht heeft de Baloise Ladies Tour op haar naam geschreven. De leiderstrui van de renster van Lidl-Trek kwam in de slotetappe met start en finish in het Belgische Deinze niet meer in gevaar.

De rit werd gewonnen door Jerena Eric uit Servië die medevluchtsters Femke de Vries en Alice Maria Arzuffi uit Italië en het aanstormende peloton nipt voorbleef. Aniek van Alphen zag een late aanval mislukken.

Brand eindigde als vierde in de slotetappe. Voor de 34-jarige wielrenster is het de tweede zege op de weg dit seizoen. Ze boekte zaterdag haar eerste overwinning met de zege in de tijdrit in Knokke-Heist. Brand is na Marianne Vos (2017, 2018) en Ellen van Dijk vorig jaar de derde Nederlandse winnares.

Wielrenster Charlotte Kool was niet meer van start gegaan in Deinze. De 24-jarige renster van DSM-Firmenich, die de proloog en drie etappes won, was in de nacht van zaterdag op zondag ziek geworden. Ze was zaterdag in de tijdrit de leiderstrui kwijtgeraakt aan Brand.

,,Ik heb een goede dag doorgemaakt. Wij hadden het geheel met de ploeg wel onder controle”, zei Brand. ,,In de finale kregen we de steun van de andere ploegen die ook wel een kans zagen in een massasprint nu Kool er niet meer bij was. Ik kon nog naar de vierde plaats sprinten.”

Brand zal volgende week in de Tour de France Femmes in dienst rijden van haar kopvrouw Elisa Longo Borghini. ,,Ik hoop dat ik in de Tour echt mijn ding kan doen. Ik ken daarin mijn plaats. Werken in dienst van de ploeg. Ik ga nog wel de Ronde van Nederland rijden en dan begint mijn veldritseizoen. Maar eerst ga ik van deze eindzege genieten en dan keihard aan de bak in de Tour de France”, aldus Brand.

De Tour de France Femmes begint op zondag 23 juli, de dag dat de Tour voor mannen wordt afgesloten met de traditionele slotetappe naar Parijs. Volgend jaar komt de Tour de France Femmes in Dordrecht, de geboorte- en woonplaats van Brand.

