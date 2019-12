Lucinda Brand wint ook in Heusden-Zolder

Brand was enkele dagen eerder ook al de beste in een zware wedstrijd in Namen. Ook die wedstrijd maakt deel uit van de wereldbeker. ,,Dit was echter heel lastig”, blikte ze bij Sporza terug op de koers in Zolder. ,,Het was een snelle, explosieve koers, met spanning tot het laatst. Iedereen weet dat je in zo’n wedstrijd vooraan moet zitten.”



Een sprint tussen de twee koplopers bracht de beslissing. Brand: “Eerlijk gezegd wist ik niet eens met wie ik het gevecht aanging. Ik was vooral bezig met uitkijken voor de gedubbelden die daar reden, om ervoor te zorgen dat ik niet zou vallen. Toen ik half over mijn schouder keek zag ik dat er nog iemand in mijn wiel zat. Gelukkig kon ik haar achter me houden.”