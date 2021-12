Lucinda Brand wint ook veldrit in koud en modderig Boom

Veldrijdster Lucinda Brand heeft ook de cross uit de Superprestige in Boom gewonnen. De wereldkampioene uit Rotterdam was in de kou en modder opnieuw een klasse apart. Vorige week was ze ook al de beste in veldritten in Kortrijk (X2O-Trofee) en Besançon (wereldbeker).