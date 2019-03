‘Lucky loser’ Roeblev lonkt voor Haase

De Spanjaard, nummer 20 van de wereld, meldde zich vanwege een schouderblessure af. Omdat Carreño Busta een ‘bye’ had in de eerste ronde, stroomt zijn vervanger Roeblev ook pas in de tweede ronde in. De Litouwer Ricardas Berankis had ook zoveel geluk. Hij vervangt als ‘lucky loser’ de geblesseerde Bulgaar Grigor Dimitrov (schouder) en staat zo ook ineens in de tweede ronde van het lucratieve evenement in Californië.