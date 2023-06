Luister hier live naar de Formule 1 in Canada

Met samenvatting Spanje dankzij late goal Joselu naar Nations Lea­gue-finale, Oranje in strijd om brons tegen Italië

In het duel van het eerherstel pakte Spanje vanavond als eerste houvast na een mislukte WK. De Spanjaarden versloegen in Enschede Italië, dankzij een treffer vlak voor tijd van invaller Joselu: 2-1. Zondagavond (20.45 uur) in de Kuip wacht Kroatië in de finale van de Nations League.