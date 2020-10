Luister hier naar alle afleveringen van Pitstop:

Ganna na tweede Gi­ro-ritzege: ‘Vanavond verdien ik chocolade’

7 oktober Filippo Ganna greep vandaag zijn tweede ritzege in de Giro. De wereldkampioen tijdrijden soleerde naar de zege in een bergrit. ,,Het is niet makkelijk om 83 kilo omhoog te hijsen”, reageerde de 24-jarige Italiaan. ,,Vandaag verloor ik het aantal calorieën dat ik normaal gesproken in drie dagen verbruik. Vanavond verdien ik chocolade.”