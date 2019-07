Lukaku in gesprek met Juve, Bayern zegt sorry tegen City, Scaloni langer coach van Argentinië

Matthijs de Ligt lijkt een nieuwe teamgenoot te krijgen. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws is Romelu Lukaku in gesprek met Juventus. De Italiaanse kampioen opende gisteren de onderhandelingen met Man United over een ruildeal met Paolo Dybala. Inter, dat ook geïnteresseerd is in de aanvaller, overweegt af te haken wegens een te hoge prijs van 85 miljoen euro.



In grote lijnen zijn beide clubs het eens. Ze werken aan een deal. Manchester United ziet Paolo Dybala zitten. Juventus wil Romelu Lukaku er graag bij om zijn aanvalslinie te versterken. Gesprekken raakten gisteren in een stroomversnelling. Dybala’s makelaar reisde naar Engeland om te onderhandelen over diens persoonlijke eisen - hij heeft een megacontract in gedachten. Romelu Lukaku nam de trein naar Londen voor een ontmoeting met een delegatie van Juve. Ondanks zijn initiële voorkeur voor Inter en Antonio Conte - “de beste coach ter wereld” - zegt hij geen ‘nee’ tegen Juventus. Zo graag wil hij weg op Old Trafford.