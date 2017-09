Lukaku ook in Champions League trefzeker

Manchester United leidde bij rust tegen het onmachtige CSKA al met 0-3. Lukaku opende in de 4e minuut met zijn hoofd de score. Anthony Martial verdubbelde de voorsprong door het benutten van een strafschop. In de 34e minuut kon Lukaku van dichtbij de 0-3 maken. In de tweede helft scoorde Henrikh Mkhitaryan ook nog voor United, waar Oranje-international Daley Blind de hele wedstrijd meedeed. Moskou redde in blessuretijd pas de eer: 1-4.

Basel nam de tweede plaats in groep A in handen door Benfica met liefst 5-0 te verslaan. De Nederlander Ricky van Wolfswinkel had een basisplaats bij de Zwitsers, en benutte in de 61e minuut een strafschop. Michael Lang en Dimitri Oberlin hadden in de eerste helft al gescoord. Oberlin maakte in de tweede helft nog een doelpunt en invaller Blás Riveros bepaalde de eindstand op 5-0. Benfica speelde vanaf de 63e minuut met een man minder na rood voor André Almeida.