Lukaku praat met Juve, Boateng naar Fiorentina

Indy Groothuizen verlaat ADO Den Haag om zijn loopbaan in Denemarken nieuw leven in te blazen. De 23-jarige doelman was ontevreden over zijn bijrol in Den Haag en heeft zich verbonden aan Vejle BK. Voordat Groothuizen naar ADO kwam, speelde hij al een jaar in Denemarken bij Nordsjælland. Nu gaat hij op het tweede niveau aan de slag.



Vorig seizoen begon de voormalige Ajax-belofte nog als eerste keeper bij ADO, maar tijdens de competitie gaf trainer Fons Groenendijk weer de voorkeur aan Robert Zwinkels. De 36-jarige routinier zal ook dit jaar weer eerste keus zijn. Hoewel ze in Den Haag met Mike Havekotte nog een keeper in de selectie hebben, is PSV-reserve Luuk Koopmans in beeld om de plek van Groothuizen in te nemen.