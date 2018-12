Luke Humphries is definitief dakdekker-af na zege op Cross

Door Max van der Put



De WK-debutant gaat verder met de lofzang naar de grootste dartsbond ,,Een aantal jaar geleden moest je via Q-school proberen een plekje in de tour te bemachtigen. Dat is één week waarin je het dan moet laten zien. Ben je even uit vorm, dan verpest je heel je jaar meteen al. Maar sinds de PDC de Challenge Tour en Development Tour heeft ingesteld, is dat anders.”



Via dat systeem kunnen ‘new kids on the block’ zoals Humphries door constante prestaties onder gelijken ook toegang verkrijgen tot het gala der groten. De pas 23-jarige Humphries doorliep rustig dat proces en staat nu plots in de kwartfinale van het WK. In maart van dit jaar stopte hij met zijn werk als dakdekker om zich helemaal op het darts te richten.



En nu hij toch aan het bedanken is, zijn vader en moeder mogen niet worden vergeten. ,,Die hebben vrije dagen opgenomen van hun werk om met mij mee te gaan naar toernooien, ter ondersteuning. Dat zal ik nooit vergeten.”