Luuk de Jong kan op valreep spectaculaire transfer maken naar FC Barcelona

In de laatste uren van de transfermarkt is Luuk de Jong bezig nog een spectaculaire transfer te maken. FC Barcelona is met Sevilla in onderhandeling over de 31-jarige spits. Het lijkt in eerste instantie om een verhuur te gaan voor de rest van het seizoen, mede ingegeven doordat alles op het laatste moment nog moet worden geregeld.

Door Maarten Wijffels

Barcelona-trainer Ronald Koeman is al langer gecharmeerd van de spits die hij als pinchhitter meemaakte bij Oranje. Maar Barcelona kon tot nu toe geen spelers halen vanwege de breed uitgemeten financiële problemen. Op de laatste dag van de transfermarkt is er nu toch ruimte gekomen. Barcelona verkocht met Ilaix Moriba en Emerson Royal twee spelers aan respectievelijk RB Leipzig en Tottenham Hotspur.

Luuk de Jong dreigt bij Sevilla op een zijspoor te belanden aan het begin van zijn derde seizoen. De club haalde deze zomer een nieuwe spits in Rafa Mir en De Jong moest al concurreren met Youssef En-Nesyri. De afgelopen twee competitieduels zat de Nederlander niet bij de selectie. Vanuit de clubleiding is geen druk op De Jong uitgeoefend om te vertrekken, maar een last-minutedeal zoals nu in de maak is met Barcelona, past in ieders straatje.

De Jong mijmerde in zijn PSV-tijd al wel eens over een club als Barcelona als ultieme halte voor de laatste fase van zijn loopbaan. Hij was dan realistisch genoeg om te beseffen dat zo’n club hem niet als vaste nummer 9 zou halen. Maar misschien wel in een rol als stand-in en/of pinchhitter. Ronald Koeman heeft in Camp Nou nu groen licht gegeven voor het halen van De Jong als een ander type aanvaller dan hij al heeft met spitsen als Memphis en de nu nog geblesseerde Sergio Agüero.

Ook PSV hield de afgelopen periode contact met zijn oud-spits, die sinds zijn vertrek naar Sevilla in 2019 altijd een open lijn heeft gehouden met de directie in Eindhoven. De optie van een rentree in het Philips Stadion lag ook op tafel, maar de partijen kwamen tot de conclusie dat een eventuele terugkeer niet logisch is als De Jong in een concurrentiestrijd komt met de huidige spits Eran Zahavi. ,,Dit jaar in elk geval niet’’, zei PSV-trainer Roger Schmidt afgelopen weekeinde nog voor het competitieduel van PSV met FC Groningen.

De Jong had zich inmiddels voorbereid op het knokken om zijn plek bij Sevilla. In elk geval tot aan de winterstop. Maar als als al het papierwerk in de sloturen van de markt rondkomt, staat hij straks dus elders in Spanje op het trainingsveld.